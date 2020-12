Man sieht ihnen diese Armut nicht an

hat mir gerade wieder einige Bilder gesandt aus dem Sertao, den Trockengebieten im Nordosten, in der Sera da Capivarawelche eindrucksvoll die existenzielle Armut zeigen.Am 2.Advent hat er mit anderen der OrganisationEs fehlt ihnen schier an allem.Auf der anderen Seite sieht man ihnen das beim flüchtigen Betrachten oder auf Fotos kaum an, weil sie überwiegend farbige saubere Kleidung tragen, ihre stolzen Gesichter und entsprechende Körperhaltung jedem Betrachter Achtung abverlangtBei und durch die Übergabe der Lebensmittel leuchten allerdings die Augen voller Dankbarkeit, Freude und ein wenig Hoffnung, dass es einem das Herz weit macht und man diese Momente darin einfangen möchte.Sie haben in den Papieren einen Stempel, der sie als Analphabeten kennzeichnet. Sie können nicht lesen und nicht schreiben, sind nicht in der Lage sich über die Medien oder anderweitig „normal“ zu informieren, müssen glauben, was man ihnen vorsetzt und welchen Arbeitsbedingungen sie sich aussetzen, falls sie eine niedere Arbeit ausführen dürfen.So nimmt es nicht Wunder, dasssich ganz besonders auch für die Vermittlung von Bildung einsetzt, damit sie über das Lesen und Schreiben in die Lage kommen, ihre gesellschaftliche Umgebung voll zu erkennen und für die Rechte einzutreten, von denen sie gegenwärtig kaum oder gar nichts wissen.Dann werden sie es auch schaffen können, die Ursachen ihrer Armut zu erkennen und dagegen anzugehen. Ein langer Weg über schier zahllose Steine – aber der einzig erfolgversprechende!Wieder bin ich beeindruckt, innerlich bewegt, sehe die Fotos und habe die Schilderungen Uwe Weibrechts noch im Ohr, weiß, dass und wie er sich schon Jahrzehnte für diese Hilfe und Verbesserung in Brasilien einsetzt – und fühle mich schier hilflos dem gegenüber.Natürlich ist das nur ein Armutsplatz, gibt es derer viele. So wies er darauf hin, dass sie Anfang kommenden Jahres in einer noch ärmere Gegend unterwegs sein werden.Das tat ich bereits im November und werde es auf jeden Fall mindestens ein Jahr monatlich weiter tun!__________________Sehr beeindruckt bin ich von dem Foto, wo Uwe Weibrecht sich nach der Übergabe der Lebensmittelpakete von der 75 jährigen Matriarchin und Familienchefin Dona Gustava verabschiedet.Ihre Hand spricht „Dank“, während ihre Augen deutlich machen, dass sie diese Lebensmittel nicht aus der Armut herausführen können.Der kleine Junge versteht die Bedeutung dieser Verabschiedungsart als ein Zeichen gegenseitiger Achtung sicher nicht – aber es muss etwas Gutes darin liegen.__________________Siehe auch heir: