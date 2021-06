Kinderkrippe / Kindergarten / Vorschuljahr

Vorschuljahr

Dass jedem das Recht zusteht, für sein Kind einen Krippen- und einen Kindergatenplatz zu bekommen, gilt – nach längerem Kampf – nun auch in unserer heutigen BRD.Ob Eltern ihre Kinder in eine Kinderkrippe sowie einen Kindergarten geben, mit welchem Alter sie das für sinnvoll halten, das hat die unterschiedlichsten Gründe.Ebenso gibt es die verschiedensten Gründe, die eigenen Kinder nicht in diesen Einrichtungen betreuen zu lassen.Inwieweit Kinderkrippen und Kindergärten gut und gewünscht sind, davon werden am besten die Eltern ein Lied singen können, die ihr Kind liebend gern dort untergebracht sehen würden – keinesfalls, weil sie das Kind nicht selbst lieben.Kinder, die voll daheim aufgezogen und erzogen waren, konnten ein Jahr auf die Schule vorbereitet werden.Das Wesentliche dabei waren die Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern, dass sich darauf einstellen, nicht immer die erste Geige spielen zu können – aber sich auch durchzusetzen sowie einordnen zu erlernen.