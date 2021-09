Anzeige

Keine Koalition mit der LINKEN nach der Bundestagswahl !

Aus Mangel an politischen Themen, welche CDU/CSU von der SPD oder Bündnis90/DieGrünen voneinander unterscheiden, lässt man zwar das Thema „Koalition mit der LINKEN“ ein bissel köcheln, möchte aber jeweils die Anderen dazu verleiten, dies auszuschließen,



AfD und die LINKEN werden oft in einem Atemzug genannt und abgelehnt, wobei man danach tunlichst darauf bedacht ist, sich von der rechtslastigen AfD zu distanzieren, während die LINKEN zumindest noch als demokratische Partei Erwähnung finden.



Im Bundestag unterscheiden sich AfD und die LINKEN, indem beide (die AfD zumeist schärfer) die Unzulänglichkeiten aufzeigen, während die LINKEN in ihren Vorschlägen auch darauf hinweisen, wie notwendige Änderungen auch bezahlt werden könnten.



Die LINKEN mit in einer Bundesregierung?

Das geht ja nun schon mal gar nicht?

Das würde in einem Chaos enden und einem Zusammenbruch heraufbeschwören?



Dass dies schier als Modell in Thüringen bereits existiert, 2014 mehrheitlich gewählt und danach fast ebenso wiedergewählt wurde, bleibt da entweder unbeachtet oder wird klein geredet.

Dass in Thüringen Rot-Rot-Grüne sich bereit erklärte, als Minderheitsregierung weiter zu regieren, um ein politisches Desaster zu verhindern, zählt entweder nicht oder wird als schwierig angesehen und so kommuniziert, als würden alle Pleiten /Pech und Pannen an den LINKEN liegen.



Doch wie steht es denn um die großen Parteien?

CDU/CSU sowie SPD künden von all dem, was sie unbedingt angehen werden, um die nun notwendigen Wege in die Zukunft zu gewährleisten. Da zählt es offensichtlich gar nicht, dass diese Dinge ja bereits in ihren vergangenen Regierungszeiten zumindest in Angriff genommen oder gar umgesetzt werden konnten. Dies jetzt zu tönen beweist, wie wenig sie dafür taten und man ihnen heute somit auch nicht über den Weg trauen kann.

Bundnis90/DieGrünen ist eine ständig wechselnde Forderungspartei, welche ihre Konzepte weitestgehend danach richtet, mit wem sie eine Koalition eingehen wollen würden. Sie weisen die anderen Parteien zurecht, wobei den Grünen offensichtlich abhanden gekommen ist, dass sie ja einst mit an der Regierung waren und ganz anders gesprochen hatten.



Mehr Vertrauen in die CDU/CSU, die SPD und Bündnis90/DieGrünen als gegenüber den LINKEN?



Halt!

Da ist ja noch die Vergangenheit, welche unbedingt zu beachten ist!



Die LINKEN sind im Grunde die SED, welche für den Unrechtsstaat DDR verantwortlich war. Welcher geringe Mitgliederanteil der „alten verbissenen Genossen“ heute noch besteht und welche politischen Ziele existieren, wo sich die LINKEN in der Gegenwart bereits bewährt haben – das wird zur Seite geschoben, als gering nicht in Betracht gezogen.



Dass in den ersten Jahren der Bundesrepublik Verantwortliche des Dritten Reiches zahlreich in Amt und Würden gehalten und Mitglieder von CDU/CSU wurden – muss das denn einfach nur abgewunken werden?

Dass nach der Wende Mitglieder der DDR-Blockparteien schier mit Kusshand in die CDU/CSU aufgenommen wurden – ist das nicht der Rede wert?

Dass die DDR-Blockparteien auch eine Verantwortung für die gewesene DDR tragen – kann man einfach im Vergleich mit der SED als unwesentlich abhaken?



Das Einzige was aus der Vergangenheitsbetrachtung geholt wird sind abschreckende Worte wie „DDR-Unrechtsstaat“ / STASI / Sozialismus / Kommunismus. Dann die LINKEN ins Gespräch zu führen, suggeriert das offensichtlich gewünschte Schreckgespenst.



Anders gefragt:

Was macht die anderen Parteien wählbarer? Was ist von ihnen bei ihrem offensichtlichen Versagen in den vergangenen Jahren zu erwarten?

Reicht es schon aus, mit dem Schreckgespenst „LINKEN“ eigene fehlende Argumente auszublenden?

Ist man nicht einfach nur allzu oft grundsätzlich gegen die LINKEN?

