Kann Bundesminister Spahn noch geglaubt werden ?

Natürlich muss ich da sicher seine „zweite Reihe“, seine Berater mit einbeziehen!Sagt Bundesminister Spahn etwas Fragwürdiges, kann es daran liegen, dass er sich nichts sagen lässt, obwohl er anders bersten wurde.Es kann allerdings auch sein, dass er auf seine Berater hört und diese ihn schlecht beraten haben – aber offiziell im Hintergrund stehen und somit nichts abbekommen.Da verkündete Bundesminister Spahn zu Corona-Beginn, dass Masken nicht erforderlich seien.Kurz darauf total umgeschwenkt, dass Masken ganz wesentlich sind, da sie nicht nur sich selbst sondern auch andere schützen.Zuerst hatten wir kaum Masken – also waren sie nicht so wichtigDann gab es (bald) Masken – also konnten sie als wichtig gekennzeichnet werden, was offensichtlich auch total stimmig war und ist.Bundesminister Spahn verkündet erfreut, dass pünktlich mit den Impfungen gegen Corona begonnen wurde.Entsprechend werde einmal geimpft und nach 14 Tagen ein zweites Mal – so die medizinische Vorlage.Er spricht davon dass die zweite Impfung am besten später erfolgen kann, so dass erst einmal mehr Menschen erstmals geimpft werden können.Die Freude über den Impfbeginn ist zu verstehen. Das ordnungsgemäße Impfen wird nicht in Frage gestellt.Zuerst mehr Menschen erstmals impfen zu wollen – und die Dosierung derart zu verändern, dass man ein einer Ampulle statt 5 möglichst 6 Personen impfen kann – schuldet der Tatsache, dass seitens der Verantwortlichen nicht rechtzeitig ausreichend Impfstoff bestellt wurde!Die zweite Impfung erst später als medizinisch angesagt zu verabreichen dient dem gleichen Zweck.Abgesehen davon, dass von einer derartigen politischen Manipulation abzuraten ist, um den Erfolg einer zweimaligen Impfung nicht in Frage zu stellen, ist das ein Zeichen politischer Verantwortungslosigkeit hinsichtlich der Medizin!Wenn man die Fahne nur nach dem Wind ausrichtet.Wenn man nicht klare Worte spricht.Wenn man die Bevölkerung für dumm verkauft.Dass dann jedoch die Verantwortlichen nicht zu ihrer Verantwortung gezogen/gemaßregelt werden, führt leider dazu, dass sich die Bevölkerung abwendet.Ja, es ist keine einfache Zeit und gibt auch keine einfache Entscheidungen.Wenn aber nicht EHRLICH gesprochen wird, wenn die Gründe einer Entscheidung nicht beim wirklichen Namen genannt werden,