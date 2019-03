Jugend voran ! Natürlich – aber so ?

Zwei Bedenken:

Da geht nun aber die Jugend mit ihren Freitag-Demonstrationen auf die Straße und fordert die Politik heraus, macht Wind und will sich nicht länger nur Honig ums Maul schmieren lassen.Das gab es so wahrlich noch nicht und ist in der Sache mehr als notwendig – schon, weil es dabei ja auch um IHRE Zukunft geht!Die Jugend fordert die Politiker zum aktiven Handeln auf und wendet sich an Wissenschaftler um deren Unterstützung.(Warum der übergroßen Herausforderung allerdings bislang nicht entsprechend entgegen gewirkt wurde, bleibt unerklärt oder wird wortgewaltig bemäntelt.), weil sie ja deutlich gegen die Schulpflicht steht, wenn Freitag-Vormittag demonstriert wird.(Dadurch wird die Sache aus dem Blickfeld gedrängt und auf die Ebene von Schulpflichtverletzung heruntergestuft.)Letzteres kann allerdings umgehend wunderbar geklärt oder minimiert werden:### 1 ### Wenn die Akionen der Jugend den Erwachsenen nicht weh tun (ohne Gewaltanwendung!), werden diese sich weiter raushalten.### 2 ### Dass es auch Schüler gibt, welche die Demos nur zum Schulschwänzen nutzen, ist gewiss unbestritten - andert aber an der Richtigkeit und WIchtigkeit des Aufrufs und der Demos der Jugend nix.