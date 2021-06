Anzeige

In Gedanken an den Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 - vor 80 Jahren

Innerhalb meines Mathematikstudium Anfang der 1970-er Jahre beteiligte ich mich an einem Studentenaustausch mit weißrussischen Studenten / Komsomolzen. Zuerst fuhren wir Deutschen per Bahn nach Minsk und von dort etwa 300 km entfernt zu unserem mehrwöchigen Arbeitseinsatz. Abschließend wurde uns von den Komsomolzen ihr Land gezeigt. Beeindruckend dabei war, wie zahlreich die Denkmäler an den zweiten Weltkrieg waren, wie viele Tote sie Sowjetunion zu beklagen hatte, wie diese Geschichte bei den Komsomolzen hellwach blieb.



Als wir deutschen Studenten in unseren FDJ-Hemden eine Kranzniederlegung durchführten, säumten uns links und rechts Sowjetbürger, senkten die Köpfe und verbeugten sich vor uns in Achtung unseres aktiven Gedenkens. Das war schon mächtig beeindruckend.



Wir bekamen auch die Gelegenheit, die sowjetische Kultur zu erleben. Ganz fest hat sich bei mir eingebrannt, wie die Komsomolzen ihre Lieder und Gedichte vortrugen, wenn man bedenkt, wie viele Strophen so ein Lied haben konnte! Doch das konnten wir ja fast erwarten. Schlimm für uns Deutsche wurde es allerdings mehrfach, wenn unsere Lieder gesungen und von deutschen Dichtern gesprochen und deren Gedichte vorgetragen wurden, weil wir sie selbst nicht oder nicht vollständig kannten und konnten.



Wochen später besuchten uns die Komsomolzen, arbeiteten anfangs auf einer Baustelle in Jena-Lobeda, bevor wir ihnen einen kulturellen Abschluss boten.

Meines Vaters Gedanken an den Krieg gegen die Sowjetunion war konkreter. Er war selbst dabei.

Als er in sowjetische Gefangenschaft geriet, wurde er gefragt, ob er am Aufbau eines neuen Deutschland teilnehmen möchte. Nach einigem Überlegen, sagte er, dass er das nur unter der Bedingung tun wolle, wenn er selbst entscheiden könne, was in seinen Kopf hinein müsse, um daran mitzuwirken. Lächelnd wurde ihm gegeben, was er lesen und lernen wollte, erzählte er mir später.



Nach dem Kriegsende setzte er sich aktiv für ein neues Deutschland ein. Erst Jahre später wurde ihm klar, dass und wie die DDR-Führung das eigentliche Anliegen unterlaufen hatte und einen feudal-kapitalistischen Staat gestaltete mit einem „sozialistischem Mäntelchen“.

Diese Enttäuschung traf ihm mit der Wende fast so stark, dass er keinen richtigen Lebenssinn mehr benennen konnte.



Allein die Bitte, doch sein Leben aufzuschreiben, um es der Nachwelt zu erhalten, brachte seinen Lebensmut wieder. Eine geschichtlich interessante Aufzeichnung über mehrere hundert Seiten!

Heute, in der Gegenwart, sind die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland mehr als angespannt, ist das Miteinander stark heruntergefahren.

Heute wirft man Russland Verletzung des Völkerrechts (Besetzung der Krim) vor, ohne gleichzeitig auf die vorherigen Völkerrechtsverletzungen der NATO einzugehen – als hätten nur die Russen das Völkerrecht verletzt.

Heute beteiligt sich Deutschland ein einem riesigen NATO-Manöver unmittelbar an der russischen Grenze.



Heute zeigt sich somit, dass man nicht aus der Geschichte gelernt hat. Man fordert von Russland, ohne sich selbst zu hinterfragen, ohne selbst angemessen positiv zu agieren.

