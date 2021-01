Hurra ! Wieder ein Schuss gegen den LINKEN Bodo Ramelow !

So schlug es mir schon gleich früh aus dem Radio entgegen und wurde in allen Nachrichten besonders hervorgehoben. Da wurde die Nachricht, dass sich Bodo Ramelow bereits auf unterschiedlichen Wegen entschuldigt hat, zwar erwähnt – aber nur der Form halber.Sicher ist das nicht gerade erstrebenswert oder gar vorbildlich. Doch es zeigt, was im Grunde fast alle Politiker ständig tun – und das besonders nachvollziehbar im Bundestag, wie man in dessen Fernsehausstrahlungen immer wieder sehen kann.Da werden zum Beispiel Minister in einem Redebeitrag angesprochen, während sie weder hinsehen noch hinhören sondern mit ihrem Handy beschäftigt sind.Von den vielen Abgeordneten ganz zu schweigen, welche eigentlich nur im Plenum zu sitzen scheinen, damit sie ungestört ihr Handy nutzen können.In Schulen ist es keineswegs eine Ausnahme, mit dem Handy zu jeder Zeit zu hantieren.Selbst auf der Straße ist man regelrecht eine Ausnahme, wenn man sich nicht mit seinem Handy beschäftigt. Man hat den Eindruck, dass die Handyspieler oft nur deshalb bei Grün de Straße überquert, weil neben ihnen die anderen loslaufen.Nun aber hat Bodo Ramelow dieses „Handy-spiel-Tat gestanden"!Das hat nur seinen enormen Wert, weil er ein LINKER und darüber hinaus ja auch noch LINKER Thüringer Ministerpräsident ist – muss man annehmen.