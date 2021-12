Großer Zapfenstreich für Bundeskanzlerin Angela Merkel

„Großen Zapfenstreich“ für die Verabschiedung der Bundeskanzlerin Angela Merkel

Durch die Coronazeit waren verhältnismäßig wenige Gäste möglich, was der Bedeutung sowie dem Verlauf dieser offiziellen Verabschiedung der Bundeskanzlerin keine Minderung bescherte.Drei Musikstücke hatte sich Angela Merkel für den ihr zu Ehren begangenen Großen Zapfenstreich ausgewählt:Zuerst wurde intoniert(Nina Hagen) in Anlehnung an ihre Jahre in der DDR.Danach wurde gespielt(Hildegard Knef).Den Abschluss bildeteEindrucksvoll waren auch das Gebet des Wachbataillons sowie die abschließend gespielte Nationalhymne.Als sie in das sie abholende Auto einstieg, konnte ihr frohes wie erleichtertes Lächeln und Winken wahrgenommen werden._______________Waren auch ihre Amtszeit und ihre Amtsausführung immer wieder starker Kritik ausgesetzt, so hat sie diese 16 Jahre bewundernswürdig ausgeübt, hat insbesondere in ihrer internationalen Arbeit hohe Anerkennung entgegengebracht bekommen, war auch Deutschland in gutem Fahrwasser geblieben, möchte ich meinen.Man wird gespannt sein können, wie der künftige Bundeskanzler und die Bundesregierung den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht werden.Meinerseits hohe Achtung und Anerkennung gegenüber der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel – verbunden mit dem Wunsch, dass sie gesund sein und die nun amtsfreie Zeit voll auskosten können möge!