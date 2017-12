Gotha zeichnete Wahlhelfer im Auftrag der Bundesrepublik aus

Etwa 50 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren eingeladen und erhielten die goldene Ehrennadel.Musikalisch untermalt und begonnen mit der „Ode an die Freude“ gab der langjährige Wahlleiter der Stadt Hinweise auf die Bedeutung des Ehrenamt Tages.Danach würdigte der Oberbürgermeister das Team, welches seitens der Stadt die Wahlen organisatorisch stets absichert und beste Leistungen erbringt.Die Wichtigkeit der Arbeit aller Wahlhelfer stellte er in den Mittelpunkt.Die am heutigen Tag auszuzeichnenden Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wurden schließlich mit der Ehrennadel geehrt und in (jeweils vorgerufenen) Gruppen sowie in einem Gesamtfoto festgehalten.Ein abschließendes Stehbuffet rundete die Ehrungsveranstaltung ab.Alle heute im Bürgersaal des Rathauses Ausgezeichneten arbeiteten nicht für die erhaltene Auszeichnung. Dass aber ihr ehrenamtliches Engagement eine hohe Anerkennung erhielt, ist eine gute Sache, meine ich.__________________________________________________