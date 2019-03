Gleichberechtigung deutlicher – aus ganz anderer Sicht

Überdenkendwert ist zumindest, einmal gegen Bevorzugung auftreten:

hat dieser Tag gerade heute an seiner Berechtigung und Aktualität nix verloren!

Löbliche Aussagen, welche allerdings nicht direkt zu einer Aktivität veranlassen – eben einfach nur gut sind.Die Entlohnung der Männer bei gleicher Arbeit wie sie Frauen ausüben muss auf den der Frauen zurückgesetzt werden!Männer müssen ihre Eignung für eine Tätigkeit ebenso nachweisen, wie man das von Frauen erwartet/fordert!Einerseits steht eine Männerfront dagegen – man wird sich doch nicht selbst zurücksetzen oder derartigen Forderungen aussetzen!Das mag für Frauen sicher nicht so rosig sein, doch das ist eben so, war schon immer so, muss ja nicht (oder zumindest unter Druck nur ganz langsam) angegangen werden.Frauenrechte und Gleichstellung zu fordern – aber verschleppend – verwirklichen, klingt ja soooo gut und zeigt zwar Gesetzestreue, ist aber allein über die vielen Jahre nach dem Mauerfall „erfolgreich abgedeckelt“ gehalten worden, dass man – aus Männersicht – auch weiter so machen kann.Männer und ihre Vormachtstellung auch nur irgendwie in Frage zu stellen – das geht schon gar nicht! Ja selbst viele Frauen werden sich da zurückhalten, weil sie es ja gewohnt sind und sie diese Gedanken mitunter nicht als so wichtig oder gar vorrangig sehen.(Artikel 3 (2):)Wen interessiert dies denn wirklich? Kann das erfolgversprechend eingeklagt werden?Während es noch immer welche gibt, die den „Internationalen Frauentag“ nicht kennen oder als eine DDR-Erfindung abtun wollen, die seine weltweite Bedeutung nicht kennen und schon gar nicht sehen, dass Frauen auch mit ihm für Gleichberechtigung der Männer kämpfen,