Gern würde ich ja . . .

Dann muss sträfliche Schlafmützigkeit gepaart mit organisatorischem Unvermögen festgestellt werden!

Da wird mit viele Monate lang keine Strategie entwickelt, wie Einschränkungen gemindert oder aufgehoben werden könnten. Erst, als danach von allen Seiten gedrängt wird, sitzen die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung zusammen, um schließlichWenn man bedenkt, dass regierungsseitige Ankündigungen und Versprechen überwiegend selbst nach Monaten nicht eingehalten werden, dass sie praktisch weder vorbereitet noch ausreichend mit den Durchführenden abgesprochen wurden und werden, was soll man dann davon halten oder gar mitgehen?Wenn auf der anderen Seite angeordnete Hygienemaßnahmen an der Basis ideenreich umgesetzt wurden mit dem Ergebnis, dass die Geschäfte, Einrichtungen und Kultur weitestgehend geschlossen bleiben sollen.Wenn man Umsatzsteuern reduziert und sich lobt, der Gastronomie damit eine Unterstützung zu ermöglichen – diese aber wegen angeordneter Schließung das gar nicht nutzen kann.Da kommt auch kein Glaube an zügige Tests und Spritzen gegen Corona auf.Wann schließlich wird man sich der Aufgabe zuwenden, strategisch sich auf daseinzustellen und der Bevölkerung glaubhaft machen zu können, praktisch nicht allein gelassen zu werden?