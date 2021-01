Es ist nicht leicht zu ertragen, wie da . .

*** Als man den Lockdown straffte, musste man wissen, dass Weihnachten und Silvester sich mindestens erst 14 Tage später in ihren Auswirkungen zeigen werden, so dass eine entscheidende Beratung der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin am 05. Januar keine wirkliche Auswertungsbasis hat – also eine jedwede Entscheidung nach hinten verschoben werden muss.*** So schlimm Corona auch ist, müssen es doch die Medien nicht ständig als Sensation behandeln. Das stumpft ab. Sachliche Datenangaben statt fast ständige Sondersendungen.*** Warum werden die Impfungen durch die Medien so hochgelobt, wenn die ganze Aktion wahrlich schlecht vorbereitet war, was die georderte Impfstoffmenge anbelangt?*** Wo bleiben die Strategien, wie wir in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie umgehen? Darüber wird wenig gesagt und selbst den Medien ist das offensichtlich zweitrangig.*** Es werden Milliarden ausgegeben, um Auswirkungen der Corona-Pandemie in allen Lebensbereichen abzufedern. Wurde mit der „schwarzen Null“ in den letzten Jahren soviel angespart? Wodurch werden diese Ausgaben künftig ausgeglichen werden? Wo bleiben dazu klare Aussagen? - Die Krankenkassen erhöhen die Beiträge. Überall werden die Preise anziehen, wobei der Grund dafür mit „Corona“ schnell gefunden sein wird. Wer prüft das?____________Nicht die genannten Dinge sind es allein, von denen einem schlecht werden kann.Es ist die Verunsicherung der Menschen durch fehlende klare wie zukunftsträchtige Handlungen - Vertrauensverlust.Auch in dieser Hinsicht zeigt uns die Corona-Pandemie, wie schwerfällig und schlecht auch und gerade die Politik der letzten vielen Jahre war.Das liegt zum Teil an den gewählten Politikern aber auch an ihren Wählern und nicht zuletzt auf zu oft ein „Hinnehmen“ dessen, was getan wurde – liegt somit also ebenfalls an uns allen.