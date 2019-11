Ehrennadel der Bundesrepublik für Wahlhelfer

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Hinsichtlich der vielen notwendigen Wahlhelfer war meist nur davon die Rede, dass ehrenamtliche immer weniger zu vermeiden waren. Um so mehr ist denen zu danken, die sich immer wieder melden, um dieses Ehrenamt in den Wahllokalen oder den Sammelstellen wahrzunehmen.Bei der Gothaerin der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ würdigte der Oberbürgermeister Knut Kreuch diese Bereitschaft und dankte freilich auch die Mitarbeiter der Verwaltung, welche in hoher Anzahl, welchen in einer vorgelagerten Veranstaltung der offizielle Dank gegeben wurde.( ca. 03 Min – musikalische Untermalung Jürgen Hofmann )Während den bereits 2017 mit der Ehrennadel ausgezeichneten „Gotha Illustre – Jahrbuch 2019“ (der Stadtverwaltung Gotha) überreicht wurde, bekamen die weiteren geladenen Wahlhelfer die Ehrennadel und die taufrisch erschienenen Erzählungen „AM TOTEN PUNKT“ des schon zweimaligen Gothaer Stadtschreibers Reinhard Griebner.Dass alle ausgezeichneten Wahlhelfer auch auf Foto aufgenommen wurden, war natürlich zu erwarten.( ca. 08 Min – Dankesworte des Oberbürgermeister Knut Kreuch )Den Abschluss der Festveranstaltung gab ein kleines Stehbanquet, welches freilich auch die Gelegenheit zu Gesprächen bot._____________________________________