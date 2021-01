Ehrende Stelle für Gothas 1938 niedergebrannte Synagoge

Die Gedenkveranstaltungen zum 09. November haben mich immer wieder beeindruckt.Nun war es nicht November, als ich mir vor ein paar Tagen das neue Einkaufszentrum in der Moßlerstraße in den Blick nahm und den Weg des Gedenkens zwischen den Einrichtungen näher betrachtete. Prima und würdig gestaltet. Beeindruckend und hoffentlich nie verunstaltet und entehrt.So gut das Gedenken ist, so sehr habe ich gerade in der heutigen Zeit Angst, ob dieser Gedenkweg seine Würde behalten darf.Es ist etwas eigenartig, zwischen den Verkaufsläden das Modell der Synagoge strahlend zu erblicken. Reißt es doch aus der Gegenwart in eine traurige Vergangenheit. Allerdings macht dies auch deutlich, beim Zurückkommen in die Gegenwart, wie wichtig es ist – ganz gleich wo und wann – die ruhmlose deutsche Vergangenheit nie zu vergessen.______________________________Ältere Beiträge zum: