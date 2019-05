DIE LINKE Gothas schenkt dem „Frauenzentrum“

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die beiden ehrenamtlich das „Frauenzentrum“ führenden Frauen wurden gefragt, was sie sich denn wünschen würden. Sie liebäugelten mit einem– und, wenn es das Geld es zulassen würde. auch einen(für 4 Scheiben auf einmal).Bei „EURONICS“ (voll empfehlenswert) fündig geworden, waren beide Teile gekauft und am heutigen Montag gegen 11 Uhr im Frauenzentrum den beiden Frauen, Karin Böttcher und Martina Mohamad, übergeben.Die Augen der beiden leuchteten vor dankender Freude. Sicher werden sie die Geräte zeitnah ausprobieren. Und in ein paar Tagen werden die Kreistagsfraktionsvorsitzende, Vera Fitzke, und Heide Linstädter bei einem Käffchen im Frauenzentrum erfahren, wie derund derangenommen wurden.Die Kreistagsfraktion hatte erwogen, die 100€ nicht als Geldschein sondern praktisch benötigte Geräte zu geben, um nicht irgendwo verrechnet zu werden, sondern voll dem unmittelbarem Wohl zu dienen.( ca. 02 Min – Worte zur Geräteübergabe )