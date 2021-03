Der Zeit hinterher laufen aber sagen wollen, was wie zu tun sei

tagen, um Dinge in Angriff zu nehmen, welche schon längst nötig waren/sind aber versäumt wurden,, welche neben einer „Notbremse“ nur grob die Themen benennt, welche völlig detailliert als erkennbare Strategie vorliegen müssten,in das Impfgeschehen getroffen werden, die aufgrund fehlender Impfstoffe eine Luftblase darstellen und dann sowieso besser durch die Ärzte sowie ihre erprobten Zulieferer in die Hand genommen werden müssen. (Die Ärzte stehen schon lange bereit dafür!)Hat man die Zeit verpasst, nach den Einschränkungen sich sofort mit der Strategie für deren Auflösung zu beschäftigen, so wurde nun verpasst, sich mit Einschränkungsstrategien zu beschäftigen, welche auf ein Leben-mit-Corona hinzielen, statt „alle gesellschaftlichen Löcher zu schließen“!Da bin ich ja total froh, dass es dieses Jahr Bundestagswahl gibt, wobei ich da wohl auch vergeblich auf Besserung hoffe.Schaue ich auf den jetzigen Bundestag, erlebe ich nur Parteiengezänk und Profilierung. Ja man applaudiert nur dem eigenen Redner und übt sich bei anderen Parteien in Lästerung oder Verunglimpfung – sogar, wenn man Argumente gut findet und sie später selbst übernimmt.