Der Regierung glauben – aber nicht „dran glauben müssen“ !

Das ist einzusehen.Wenn die großen Sorgen zu Konferenzen aller Ministerpräsidenten führen, diese dann Beschlüsse fassen, welche sie unmittelbar danach selbst aufweichen, schmälert dies ebenfalls deren Glaubwürdigkeit.Da man nicht kommuniziert, dass und was man falsch entschieden hat oder gegenwärtig nicht anders entscheiden kann, worin Bedenken bestehen, führt das zu Fragen, ob die Entscheider dazu eigentlich überhaupt in der Lage sind – aus Unglaubwürdigkeit wird MißtrauenDen Menschen wird schier alles verboten – nur atmen dürfen sie noch natürlich durch eine Maske.Und nun steht eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz bevor, in deren Vorfeld man vermeldet, dass einzelne Länder begonnen haben, einen Maßnahmeplan für Lockerungen zu erstellen.Ja, ist es denn zu fassen?!Daran hätte bereits spätestens ab Oktober 2020 schon feste gearbeitet werden müssen. Und wenn man das da und dort getan hätte, musste man die Bevölkerung davon informieren. Da dies nicht geschah, ist es wahrhaftig erst jetzt im Gespräch.Ja, wer soll da noch Vertrauen aufbringen und an rechtzeitiges wie zielorientiertes Denken und Handeln der Regierungen glauben???Eine Lockdown-Verschärfung aber auch gegenwärtige Beibehaltung zeugt von Unfähigkeit ebenso, wie das Schönreden der Impfungen._______________________________Und keiner kann sich herausreden, man könne es NUR SO machen!Corona hat auf allen gesellschaftlichen Gebieten gezeigt, wie schwerfällig und in noch alten Gleisen, wie unorganisiert und unkoordiniert, wie technisch total unvollkommen wir schier überall sind.Erwachsene in den Freitod gehen, weil der nicht enden wollende Lockdown ihnen schier die Luft und die ihrer Familie abschneidet?die häusliche Gewalt Maße annimmt, dass gesellschaftliches Miteinander einen nicht wieder gut zu machenden Schaden nimmt?die jüngsten Schüler weitgehend zu Analphabeten werden und den größeren ein verkorkster Lebensweg beschert wird?