Das bringt die Duldung der CDU durch die AfD in Thüringen

Das krass schlechte Wahlergebnis der Thüringer CDU folgt vornehmlich aus dem hohen der AfD.

Nun hat die CDU Vorstellungen, als Wahlverlierer dennoch den Ministerpräsidenten und die Landesregierung zu stellen. Dazu bedarf es der Stimmen der AfD.

Doch Achtung, Herr Mike Mohring!



Die AfD kann ohne eigenen Gesichtsverlust die CDU zu deren Zielstellung mit wählen.



Das erste Ziel der AfD, die Rot-Rot-Grüne Regierungsmöglichkeit auszubremsen, wäre damit voll erreicht.



Das zweite Ziel der AfD wird sein, dass die zahlreichen früheren CDU-Mitglieder in der AfD die CDU lustvoll vor sich her treiben und ihr immer wieder den Stinkefinger zeigen und dadurch für sich Werbung machen.

Sollte in Sachfragen die LINKE dann der CDU da und dort zustimmen, höre ich regelrecht, wie der CDU Linkslastigkeit vorgeworfen wird, um damit in der Bevölkerung AfD-Anklang zu finden.



Mike Mohrings plakatierter `Kampf für Thüringen` sollte doch ( sicher nicht „lieber“ aber ) politisch umgesetzt werden, indem die Thüringer CDU eine Rot-Rot-Grüne Landesregierung unter Bodo Ramelow akzeptiert und toleriert.

