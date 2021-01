Corona-Quarantäne . . . wahrlich nicht zum Lachen

Doch wie sieht das praktisch aus – nur zwei Beispiele:+++ 1 +++Der Mann eines Ehepaares wurde positiv getestet. Amtlicherseits wurde er in Quarantäne geschickt, darf also die Wohnung nicht verlassen.+++ 2 +++In einer Familie wurden die Eltern beide Corona-positiv getestet und somit in Quarantäne geschickt.Wie kann man solche völlig praxisfremden „Empfehlungen“ geben?__________________________Da Corona kein Spaß ist, kann man wahrhaftig nicht darüber lachen – eigentlich schade.