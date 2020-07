Corona-Pandemie / exponentielles Angstschüren – in welche Zukunft ?

Nun überschwemmte der Coronavirus förmlich ganz Europa, war die Lage allein in Italien mehr als Sorgnis erregend.Da legte die Bundesregierung das gesellschaftliche Leben in Deutschland förmlich lahm.Es wird die richtige Entscheidung gewesen sein – allein schon vor der Tatsache, dass Deutschland quasi in keinster Weise auf solche Pandemie vorbereitet war.Solange ausreichende Mund-Nase-Schutzmasken fehlten, waren sie medizinisch nicht notwendig. Seit ausreichende Anzahlen abgreifbar vorliegen werden diese Masken zum zur strikten Notwendigkeit heraufgesetzt.Während von der Angst vor einer zweiten Corona-Welle in Deutschland gesprochen wird, glaubt man damit eine triftige Begründung zu haben, nicht zur Normalität vor der Corona-Krise zurückkehren zu müssen.So, wie diese Angst vor den aktuell mehr als geringen Infektionszahlen nicht gerechtfertigt ist, besteht auch kein Recht, die Maßnahmen aufrecht zu erhalten, durch welche die Grundrechte der Menschen mehr als beschnitten werden!Freilich kann es eine erneute Corona-Welle geben, gegen die man dann lokal energisch und konsequent vorgehen muss, damit sie sich nicht zu einer solchen entwickeln kann.Die damit verbundene Angst, dass die Zahl der Unvernünftigen zu hoch wäre, mag ja mehr als berechtigt sein. Doch muss der gegenwärtige Druck genommen, müssen die Maßnahmen ehrlich erklärt und begründet, die Menschen nicht bevormundet sondern echt mitgenommen werden.es in den Alpen Lawinengefahr gibt, wird nicht jegliches Skifahren verboten.Trunkenheit am Steuer einer Lebensgefahr (auch oder gerade für Unbeteiligte) gleichzusetzen ist, wird Alkohol nicht grundsätzlich verboten.die personellen Beschränkungen der Corona-Krise den Bürgermeistern und Landräten das Recht geben, weitgehende Entscheidungen ohne ihre Stadt- und Kreisräte treffen zu dürfen, wird das doch sicher nicht als die „neue Normalität“ bleiben sollen.Corona ist eine Krankheit, mit der wir leben lernen müssen, die aber nicht als politisches Machtmittel dauerhaft ausgenutzt werden darf und gar das Grundgesetz aushebeln würde.