Bevorstehende Wahlen zum Belügen (auch) der Jugend ?!

Wenigstens ein kleines „Trostpflaster“ kann ich diesem Beitrag hinzufügen:

„Stadt und Land in einer Hand“

Weitere Parteien, ähnliche Konstellation, dass vorangestellt wird, wer die Kandidatur nicht annehmen kann/wird, um allein Wählerstimmen zu erhaschen.Was für beschämende Wahllisten!Allein diese „Scheinkandidaturen“ laden nicht zu einem Vertrauen gegenüber den so in Erscheinung tretenden Parteien ein! Wie soll die Jugend denn den Erwachsenen noch glauben, wenn diese keine klare Flagge zeigen.(Da hilft es auch nicht, dass diese Kandidaturmodell gesetzlich in Thüringen erlaubt ist. Es ist meines Erachtens in der Sache schäbig / scheinheilig / irreführend . . .)______________________________________Langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik sowie mit den Problemen und Wünschen der Jugend, stets wirkend auf überparteiliche Zusammenarbeit in den Sachfragen – dies und mehr zeichnet Heide persönlich und als LINKE aus.Jeder Einkauf ist gegenwärtig immer verbunden mit mindestens 30 Minuten Beantwortung von Bürgerfragen zu den bevorstehenden Wahlen – auf dem Weg, im Supermarkt vor und nach der Kasse. Eine Bürgernähe, welche sie sich in all den Jahren hart erarbeitet hat und worauf sie echt stolz sein kann!, meine ich====================================Das war 2014.Die Listennummer ist wieder 2Nur die Listeplätze sind heute Stadtrat "2" und Kreistag "11".