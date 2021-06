Also wieder zurück zur DDR !

„Irgendwann sind wir wieder in der DDR – aber keiner hats gemerkt!“

Während dies in der DDR weitestgehend so war, gab es das in der alten BRD nicht und wurde auch nicht einfach übernommen. Nein, es brauchte seine Zeit, ehe es in der neuen BRD Fuß fassen konnte. Natürlich mit einem Zeitfenster, damit diese in Westdeutschland genutzt werden konnte, um aufzuholen!dass sie die Kindergarten-Voraussetzungen nicht geschafft hätten / gar nicht schaffen konnten.So wurden ihnen Geldmittel zugestanden, um den Rückstand aufzuholen.Ob man sich wirklich angestrengt und in die fehlenden Kindergärten investiert hatte, wage ich bei den „Ausreden“ zu bezweifeln.Das gab es in der DDR bereits – hätte man somit ja einfach übernehmen können.Nein, es wurde nicht so gesehen und musste somit teilweise durch entstehenden Personalmangel auch in Ostdeutschland darunter leiden.Aufgrund der (auch durch Corona) an den Tag getretenen Politikpraxis, wurde wohl wieder ein Problem erkannt, nach Jahren auf den Weg gebracht, erst in der Zukunft wirksam – und gibt allen Nachzüglern immer noch genügend Zeit, sich mehr als langsam (oft widerwillig) mit dem Thema praktisch auseinander zu setzen. Glasklar, was bis dahin zu tun ist – bin gespannt auf die Abrechnung._______________________________Gut, nehmen wir die Abtreibung, welche in der DDR straffrei war.Weshalb muss das heute wieder erkämpft werden? Wer erlaubt sich da, den Frauen Vorschriften zu machen?Wer diesen Satz in seinen vielen Wirklichkeiten erkennt und ihn freilich insgesamt als reinen Scherz verstehen kann – prima!Wer meint, man wollte die DDR als Staatsform wieder haben, der ist zu verbissen und kann vielleicht nicht verstehen, dass es in der DDR etliche Dinge gab, die man hätte übernehmen können!