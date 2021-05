Abschiebe-Politik hat Hochform – deutsch typisch !

Nur mal das Friseurhandwerk:

Erst

Dann

Danach

Plötzlich und zusätzlich

Die letzten vielen Monate sind geprägt von(z.B. Mund-Nase-Masken nicht so wichtig) zu dann verordneten Pflichtenin den Schulen zu deren hoher Wichtigkeit– ohne den Nachweis dafür -, um mit unmöglichen Hygieneverordnungen nur zu zeigen, dass man etwas tut, während es sich um eine Verlagerung der Verantwortung auf Lehrer und vor allem die Eltern handeltwurde man sich dessen bewusst, sprach von politisch notwendigen Maßnahmen, die (wenn überhaupt nutzbringend) dann erst Tage oder gar Wochen später ergriffen wurdenwurde bedeutend herausgehoben, als noch gar nicht klar war, wann wie viel Impfstoff zur Verfügung stehen würdewurden als große Bereitstellung verkündet, um schließlich doch die Hausärzte hinzu zu nehmen.nicht ragen will und offensichtlich nicht kann, wird diese schier voll auf die Hausärzte abgewälzt, werden erreichte Ziele gelobt, dere Umsetzung noch voll im Gange sind oder gar stagnieren (z.B. Impfung der ersten Gruppe hoch gefährdeter Senioren)dass Geimpfte gegen noch nicht Geimpfte gestellt werden. So erreicht die Politik eine Ablenkung von ihrer Unfähigkeit, lässt „Freiheitsunterschiede“ die Einen erfreuen, während immer noch keinerlei Klarheit für stufenweise Verschärfungen wie auch ein Öffnen eingeschränkter Freiheitsrechte geschaffen wurden. Corona bleibt somit nach wie vor eine politische Zufallsgröße!Wenn ich dann zu sehen bekomme, wie viele Virologen und Ethikräte es gibt, welche zahllosen überflüssigen Hygiene-Verordnungen erlassen wurden - vieles offensichtlich nur Aktionismus und Selbstbestätigung!Da muss einem ja schlecht werden bei solchem Beschäftigungsüberfluss sowie überwältigender Verwaltung!offen mit Hygienekonzept.geschlossen.wieder offen aber mit Hygienekonzept (hätte man nicht betonen müssen, weil sie da ja schon vorweisen konnten)., dass Kunden einen aktuellen Coronatest vorweisen müssen.Was soll das, was war vorher so falsch?__________________________________________________________________________________________Bleibt, dass möglichst viele Menschen an der Basis das abfangen und richten können, was die Politik auf sie abwälzt!