Abflug der Politiker

Die Einschätzungen seitens der SPD vor den Wahlen der neuen Bundesregierung sind wesentlich anders als ihre Politiker aktuell tönen. Es ist, als würden sie einen Abflug in eine neue Gegenwart gestartet haben. Was sie vordem in Abrede stellten vertreten sie jetzt resolut, was keineswegs auf neue Erkenntnisse zurückgeführt werden kann!Die „nun Opposition CDU/CSU“ muss sich erst in ihre neue Situation hineinfinden. Momentan könnte man eher von ihrem Abflug in die Tiefe sprechen.Kaum war die neue Bundesregierung vereidigt, musste die Außenministerin ihre Antrittsflüge nach Paris, Brüssel und Warschau starten. Nur einen Tag später flog ihr der Bundeskanzler förmlich hinterher.Musste das unbedingt so sein? Diese Frage stellt sich allein schon vor dem Hintergrund, dass die Außenministerin, Analena Baerbock (Bündnis90/DieGrünen), zuvor am liebsten keine Flüge gesehen hatte.Was Corona anbelangt, ist der neue Bundesminister für Gesundheit, Prof. Karl Lauterbach, angetreten, die 4. Welle zu brechen und dazu auch die anzustrebenden Ziele zu formulieren.Wie vor dem Regierungswechsel werden praktisch Einschränkungsvarianten für die Bürger raus gehauen, die zumindest weitgehend falsch erscheinen und in der Zielsetzung eher Grundsätzen nahe kommen, weil man offensichtlich immer noch keine schlüssige Strategie vorweisen kann.Womit können die Inzidenzzahlen heruntergebracht werden?Das ist weder schlüssig bekannt noch ist dies das wirkliche Ziel.Wie können für Coronaerkrankte die benötigten Betten in den Kliniken ausreichend gehalten werden?Das ist die Zielsetzung!Der Weg dahin führt über die Kontakteinschränkungen – ist die gegenwärtige Erkenntnis!Im Gegensatz zu Supermärkten müssen Einzelhändler Gesundheitskonzepte realisieren, durch welche sie im Grunde von den Einkäufern isoliert werden.Ließe man dem Einzelhandel die Gesundheitskonzepte der Supermärkte, wäre die Übersichtlichkeit in den Geschäften wesentlich besser - und übersichtlicher als in den Supermärkten.Besucherzahlen bei Fußballspielen bis hin zu kleineren Veranstaltungen werden reduziert aber sind immer noch größer als in kleineren bis mittleren Restaurants. Für Letztere wird trotz ausreichender Gesundheitskonzepte eine Schließung in Erwägung gezogen, bzw. werden durch Auflagen die potentiellen Besucher regelrecht abgeschreckt.FFP2-Masken sollen alleinig noch genutzt werden, wogegen bislang auch OP-Masken erlaubt waren.Wie hoch ist der Nutzen dieser Einschränkung?Der Vorteil einer Impfung wurde bislang hochgehalten, während er nun fast nur darauf reduziert wird, dass bei möglicher Corona-Erkrankung diese geringer sei als bei Ungeimpften.Auch zählt nun fast nur, wenn man auch eine Booster-Impfung nachweisen kann! Wann muss die letzte Booster-Impfung höchstens 3 Monate her sein? Wann gibt es dazu klare Vorstellungen und Festlegungen?