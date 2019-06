30. Tag der Begegnungen – der letzte Tag in dieser Form

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



So viele frohe Helfer, Ehrenamtliche, begeisterte Besucher und das herrliche Wetter – eine Stimmung, wie ich sie all die Jahre auch genossen habe. Nun wird es die letzte Veranstaltung dieser Form sein. Das erzeugt etwas Wehmut – aber es ist der Blick in die vielen Erinnerungen vergangener Jahre, der mich erkennen ließ, wie schwierig es von Jahr zu Jahr wurde, all das auf die Beine zu stellen, organisieren und koordinieren.So erinnere ich mich daran, wie Armisten daran beteiligten, die Rollstuhlfahrer zu holen, umherzufahren und sie dann wieder heim zu bringen.Immer waren die Tombola, das Kuchenangebot, Bratwurst ein willkommenes Angebot – so auch dieses Jahr.Sicher wird es künftig eine Veranstaltung geben, welche die Arbeit für Begegnung und Selbsthilfe herausstellt und würdigt. Man kann gespannt sein.Dieses Jahr habe ich, wie immer, einen fotografischen Rundgang gemacht, um alle Stände einzufangen. Auch die Eröffnung, das so oft mitgestaltenden „Fanfaren- & Showorchester Gotha“ und die Rede des Landrat Onno Eckert habe ich als Videos hier eingefügt.( ca. 04 Min – Eröffnung )( ca. 03 Min - „Fanfaren- & Showorchester Gotha“ )Als einen wunderbaren Dank an jahrelange begleitende Aktive dieser Begegnungstage und schließlich auch der Moderatorin fand ich, würdig und auch vor dem Hintergrund des letzten dieser Tage ergreifend – einfach passend!________________________________( ca. 05 Min – Rede des Landrat Onno Eckert )________________________________Meine Beiträge vergangener Jahre: