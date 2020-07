Tagpfauenauge zu Besuch

Tatsächlich - ein Schmetterling!Sieht aber sehr dunkel aus.Schon bin ich am Fenster.Bisschen sehr dunkel!Nunja, erst mal ein Foto (gegen das Licht) machen und dann im PC bisserl aufhellen, wenns geht.Wahrhaftig kann man diesen Falter erst bei AUfhellung im PC so recht erkennen, wobei sein ständiges Flattern keine ruhige Aufnahme zuließ. So half ich ihm noch, aus der Balkontür wieder ins Freie zu kommen.Solchen Besuch könnte ich mir öfter vorstellen!