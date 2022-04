Mein Dankeschön fürs Dankeschön . . .

Biedermeiersträußchen

Heute seit längerer Zeit wieder in Gothas Blumengeschäft (Jüdenstraße) zwei Sträußchen gekauft. Eines für daheim und das Zweite für eine Hausmitbewohnerin.Die Nachbarin hatte sich für meine Nelke zum „Internationalen Frauentag“ mit selbstgebackenen Plätzchen (extra diabetikergerecht)Nun ergab sich die Gelegenheit, ihr meinerseits für die leckeren Plätzchen mit einem Sträußchen zuDas sind die gegenseitigen Beglückungen, welche in unserem Haus schon eine langjährige Tradition haben – im Grunde nichts Neues und doch immer wieder Freude bereitend.Diesmal waren sogar bereits zwei Biedermeiersträußchen kaufbereit!Wenn sie erst gebunden werden müssten, wäre das auch kein Beinbruch gewesen, da ich ja sowieso gegenüber noch eine Kleinigkeit kaufen und auch (ebenfalls schier traditionell) ein Käffchen trinken wollte.Auch heute klappte alles einwandfrei, hatte ich alles geschafft, konnte meine Heide wieder von deren „Runderneuerung“ (Friseur) abholen, um dann durch den verschneiten 1. April wieder heim zu fahren.Die Nachbarin freute sich sehr über das unerwartet geschenkte Sträußchen!Schier in einem Atemzug damit meinte sie, dass sie heute sowieso noch backen werde und dabei auch wieder einige Plätzchen für mich dabei sein würden – einihrerseits für das Sträußchen.Ich sags ja, bei uns folgt eindem nächstenWenn die Nachbarin mir die Plätzchen bringt, ist das neben meinemwiederum der Start, meinerseits irgendwann und irgendwie – vielleicht mit einer kleinen Hilfeleistung – meinemeine Gestalt geben zu können.