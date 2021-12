Eine Rose der Freundin

ein Biedermeiersträußchen zu kaufen.Die Verkäuferin schaute kurz über ihr Angebot, sah offensichtlich meinen Blick - und ich konnte noch meinen Wunsch äußern, bevor sie schier selbstverständlich zum Papier griff, um mir das Sträußchen einzuschlagen.Daheim angekommen - hm, da stand ja noch das Gesteck (siehe:) - aber das neue Sträußchen war auch schön und gefiel freilich auch meiner Heide !Während das Gesteck nun den Wohnzimmertisch schmückt, steht das neue Sträußchen an der dafür üblichen Stelle.Natürlich musste ich es fotografieren!Und das Foto, auf dem die sich besonders ins Zeug legende Rose heraus ragt, schickte ich per WhatsApp meiner Freundin!(Welcher? Hm, da müsste ich direkt mal nachdenken.)Doch habe ich mich so an dem Sträußchen erfreut, dass ich es gern all denen zeigen möchte, die sich daran auch erfreuen könnten!(Die anderen müssen eben darüber hinweg sehen.)