Eine der Schönheiten des Home-Office

Alle Nachhilfelehrer haben übers Internet ihre Verbindungen zu den Nachhilfeschülern aufgebaut und bereits zwei Wochen erfolgreich genutzt.Für mich bedeutete dies, ins Kinderzimmer „umzuziehen“, um mit den Schülern ungestört sprechen zu können – wie auch andererseits nicht Heide durch mathematische Erörterungen zu stören.So kommt es, dass ich in den vergangenen Tagen die Blumen im Fenster des Kinderzimmers intensiver kennen lernte und mich an der Blütenpracht begeistere:sich nach außen, der Sonne entgegen strecken, schaut mich eine so an, dass ich sie näher betrachten musste.lacht mich seit heute ein kleine rote Blüte an, als wolle sie sagen, dass ich dieses Pflänzchen am rechten Rand des Fenstersims nicht unbeachtet lassen dürfe.mal etwas genauer und ganz nahe. So zart!Nun werde ich mich wieder der Home-Office-Vorbereitung für die kommende Woche widmen.