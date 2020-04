Blumenfreude immer wieder

Als ich nach wenigen Minuten wieder kam, strahlten mich die Verkäuferin und das liebevoll gebundene Sträußchen an. Selbstverständlich, dass ich für die aus vollem Bestand genommenen Blumen schon von alleine mehr bezahlen wollte.Hoffentlich würden noch mehr Kunden kommen und die Freude mitnehmen, welche Blumen eben so einfach mitgeben.Zuhause schmückte das „Biedermeiersträußchen“ kaum einen Tag den Tisch, genossen wir seine Ausstrahlung,. Und ich spürte direkt, wie mein Gesicht von diesem doch so kleinen Erlebnis dankend lächelte.___________________________Vielleicht schauen Sie auch noch hier: