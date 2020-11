Auf den ersten Blick . . .

Vor Tagen überraschte mich der kleine grüne Kaktus auf dem Fensterbrett mit kleinen weißen Spitzen. Doch nahm ich das gar nicht so recht wahr, bis diese größer und länger wurden und meine Blicke anzogen.Während ich vor einiger Zeit nur eine einzelne Blüte dieses Kaktus bestaunen konnte, sind es nun 15, von denen sicher mindestens 8 ihre völlige Entfaltung bekommen werden.Na da bin ich nun aber total gespannt, will das nicht verpassen, wenn sie alle den Kaktus in eine weiße Blütenpracht verwandeln!___________________________________So erlebte ich diesen Kaktus bereits: