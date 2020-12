Zwei Frauen in der „Blütezeit“

des Berliner Künstlers Soker Uno alias Kevin Kandetzki, geboren 1987 in Gotha.Andere Wandgemälde des Künstlers in unserem Gotha habe ich bereits gezeigt.Beitrag:Seit gestern sind die beiden Frauen der kulturelle Höhepunkt in Gotha-West, strahlen Lebensfreude aus und lassen den Betrachter diese „Blütezeit“ voll genießen.einmal von der vorbeiführenden Straße aus – da kann dieser Hingucker wahrlich die Autofahrer kurz vor der Fußgängerampel ablenken!vom direkten Weg an ihnen vorbei – da wirken die beiden Frauen zwar riesig aber keineswegs erdrückend.Durch den Blick nach unten auf die Blüte ergibt sich regelrecht eine Verbindung zu den darunter Vorübergehenden.auf das Wandgemälde – ein Herrliches Gemälde in seiner Dreiteilung: Eine Frau im Vordergrund, die zweite an der rechten Seite und den Hintergrund füllt ein Blick auf die Orangerie aus.Zum Gothaer Ortsteil oder überhaupt zu Gotha sehe ich zwar keinen Zusammenhang, doch ist die Lebensfrohe Darstellung in meinen Augen ein Gewinn für den „Coburger Platz“.