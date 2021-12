Zum vierten Adventsonntag (2021)

Von allerlei sich stets ändernden Verordnungen getrieben, könnte man fast vergessen das es das Fest mit und für die, welche wir lieben.Auch in My-Heimat könnte man ein Lied singen, würde man Anderen damit Freude bringen.Wie oft hat ein Lied in der Adventsnachtallen, die es hörten und gar mitsangen die Wärme gebracht,welche zu Weihnachten und auch gehört zu uraltem Brauch.Ist es nicht so? Spürt ihr es nicht auch?!Video aus dem Internet in den Liedüberschriften.___________________________In den Bildern ein weiteres Weihnachtslied: