Wir singen: „Frohe Ostern !“

Anfangs war ich nur damit beschäftigt, eine Farbe aufzutragen. Das Ei war durch die beiden Löcher oben und unten auf einen Spieß aufgepiekst. So waren die Finger weitestgehend „unbemalt“ geblieben. Natürlich wollte ich dann auch mit verschiedenen Farben bunte Muster aufbringen. Das war schon schwieriger, weil man mit der einen Farbe ja nicht die anderen überklecksen wollte – es sei denn, daraus ergab sich ein besonderes Muster.Schließlich faszinierte mich das Aufbringen von Tusche – mit und ohne in Verbindung mit Farben. Das Aufbringen von Wachs, um mehrere Schichten zu gestalten war Vati vorbehalten. Stets wunderte ich mich, was Vati so alles konnte und für meine Begriffe perfekt und sauber gestalten konnte.Das schönste Ergebnis der Osterbastelei war das Ostereihaus. Ein Papierring stellte das Hausfundament dar, in dem das wie ein Haus bemalte Ei stand, welches mit einem runden Papierdach abgeschlossen wurde.Diese Gestaltung habe ich bis heute viele Jahre ausgeführt. Einige Male stand so ein Ostereihaus auf den Briefkästen unseres Hauseingangs. Auch habe ich einige gebastelt und verschenkt.Ja, Ostern war und ist immer eine Zeit der Freude auf die Ostereier – und ihre Suche mit Kindern – sowie den damit verbundenen aufkommenden Frühling und dem Entdecken herzerfrischend aus dem Boden sprießender noch so kleinen Blümchen.Vor der gegenwärtigen „Stillstandszeit“ war ich immer auf dem Ostereiermarkt, der auf Gothas „Schloss Friedenstein“ einlud, die Gestaltungsvielfalt der Ostereier zu präsentieren und sie zum Kauf anzubieten. Hoffentlich wird es wieder diese Märkte geben!Einige der dort (erlaubt) geschossenen Bilder habe ich diesem Beitrag angefügt.____________________________________________Und hier noch eines meiner liebsten Frühlingslieder: