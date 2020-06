, und wie einZu ihr fällt mir viel einUnd zu ihm (?) kaum – liegt vielleicht wohl daranDass ich selbst einbin?Was hat diese Frage eigentlich für einen Sinn?!Von derwird gewünscht / erwartet oder gar gefordertWas man beimkaum einmal ordert.Neben hübsch im Gesicht und freilich auch figürlichSollte sie modisch gekleidet sein und sich geben natürlich.Im Beruf kompetent / überdurchschnittlich und in allem gewandt -Das vomauch zu fordern? Na, das ist aber allerhand!Es langt, dass erund von daher schon prädestiniert!Selbst wenn er einen Vergleich verliert,So ist er dochDass man ihn schon deshalb als Volltreffer werten kann.Daheim erst, wo keiner es sieht oder gar zuschaut,Sich für dieeine Menge aufbautAn Dienstleistungen für Familie, Wohnung und (so vorhanden) den Garten.Er kann es aushalten, bis sie fertig zu warten,Frönt seinem Hobby, bastelt am Auto oder sonst wo, während dessenDieschnell noch bereitet das Essen.Würde zu Beispiel ein Baby ein Jahr auf desRücken man binden,Könnte man weniger und mehr kurze Beratungen finden.Würde ein Lächeln über Kinderbetreuung ungeteilter Beachtung weichen,Wäre flugs eine Umbewertung bislang fraulicher Arbeiten zu erreichen.Gleichberechtigung erfährt wohl erst dann eineWenn sie ebenso dumm für einen Beruf sein kann, wie ein? Genau!Doch sind wir mal ehrlich, es fühlt sich abgehoben doch nur dann einSolange man überall sehen kann.Dassihn seinen „Vorrang“ leben lässt und ihn gar noch unterstützt.Solange sich daran nichts ändert, es dann auch nichts nützt,Wenn um Gleichberechtigung und Achtung man ringtWährendpraktisch das „hohe Lied“ auf diesingt,Wenn die Würde derdarin besteht: „Würdest Du (bitte) einmal …!Ist der Beigeschmack „gleicher Achtung / Beachtung“ äußerst schalSobald einmal alles „im Lot“, dann kannJede Frage zuundBeantwortet werden so kurz wie ausführlich:______________________________________