Wenn man durch Gothas "Herzogliches Museum" geht . . . .

Freilich kommt man dabei an vielen herrlichen Ausstellungsstücken vorüber, denen man durchaus einen weiteren Besuch absttten kann, falls gerade die dafür notwendige Zeit nicht vorhanden sein sollte.Mein Museumsweg führte an unserem wunderbarenvorüber.Hui, war das damals 2017 ein Erlebnis, ihn erstmals so wunderbar erkeben zu können!Wenn man dann wieder hinaus tritt aus dem Museum, fällt der Blick auf das "Schloss Friedenstein" - und man wird (ja muss) sich fragen, ob dessen Besuch auch boch in Erwägung gezogen werden könnte / müsste / sollte ?Immerhin kann dort auch das "Ekhof-Theater" besichtigt werden. Es ist das älteste stehende Barocktheater mit original bespielbarar Bühnentechnik !!!