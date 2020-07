Wenn das Herz für „Puppen“ schlägt . .

Marlis Knoll

Während die Einen die Puppen unterschiedlicher Epochen, in ausgefallenen oder geschichtlich traditionellen Kleidern mit Recht bewundern, Ausstellungen und Verkaufsmessen besuchen, stellen Andere diese Puppen mit ebensolcher Begeisterung her.So war es schon ein ganz besonderes Erlebnis, als wir am letzten Apriltag 2019 bei, der studierten „Spielzeuggestalterin“, zum Kaffeetrinken eingeladen waren und ihre Puppensammlung bewundern konnten.So erlebten wir eine der letzten Künstlerinnen der Puppenherstellung der einstigen auch „Puppenstadt“ Waltershausen.Als sie eine ihrer Puppen in die Hand nahm, sah und spürte ich förmlich, wie vorsichtig ihre Hände waren und ihr Gesicht das Lachen des Herzens widerspiegelte.Alle Handgriffe waren fließend und in ihren erklärenden Worten schwang ihre „Puppengestalterlust“ mit – es war, als würde diese Puppe zum Leben erwacht sein.Immer wieder bewundere ich bei Handwerkern oder Künstlern die Leichtigkeit der fließenden Bewegungen beim Handtieren, Zerlegen und Zusammensetzen!