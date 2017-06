UMZUG des „16. Internationalen Fahnenschwinger Treffen“ in Gotha (03.06.2017)

Zu den Fotos:

Schon am Freitag wurde es mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Knut Kreuch eröffnet.Der Samstag kann als ein besonderes Volksfest gesehen werden. Auf den Märkten traten die Fahnenschwinger auf.Überall luden Stände zum Kaufen ein – fast, wie man es auch vom letzten Herbstmarkt kennt.Aufgrund der Internationalität erinnerte alles auch an das Fest der „50.EUROPEADE“ (2011) in unserem Gotha.Kein Wunder, wenn zum Umzug der Fahnenschwinger die Innenstadt schier knüppeldick voller Besucher und Gothaer war, die sich dieses selten erlebbare Ereignis nicht entgehen lassen wollten.Eine riesige Freude war dieser Umzug sowohl für die Betrachter wie aber auch die Akteure aus den unterschiedlichsten Ländern – aber auch aus dem nahen Ohrdruf!Dieses Umzugerlebnis war so toll, dass man es sich gern länger andauernd gewünscht hätte. Aber es war auf jeden Fall ein tolles Ereignis.Nachdem ich den gesamten Umzug im Brühl (nahe, wo er begann,) lief ich zum Oberen Hauptmarkt und konnte dort noch einige Fahnenschwinger-Gruppen bei ihrer „Zielankunft“ noch einmal miterleben.Gern präsentiere ich hier das Gesehene komplett - sollen sich doch alle wiederfinden. Allerdings habe ich dies in 3 Videos unterteilt, da dies besser fürs Ansehen ist.( ca. 11 Min – Beginn des Umzugs im Brühl )( ca. 13 Min – Zweiter Umzugteil im Brühl )Nun noch die Ankunft der Fahnenschwinger auf dem Markt, bei der noch reichlich Effekte zu sehen waren, die während des Umzugs gar nicht oder nicht so gezeigt wurden!( ca. 16 Min – Zielankunft Oberer Hauptmarkt )Am Sonntag (04.06.) ist im Innenhof des Schloss Friedenstein eine Show der Fahnenschwinger zu erleben.Oberbürgermeister Knut Kreuch wird die Gelegenheit zu einer Geschenkübergabe an die Gäste nutzen.______________________________________________________________Zuerst liefen die Akteure den Brühl hinunter zum Start, um dann im Umzug wieder hoch zum Unteren Markt kamen, um über die Marktstraße / Neumarkt / Quergasse / Buttermarkt zum Zielpunkt auf dme Oberen Hauptmarkt zu gelangen.