Tage der Chor- und Orchester-Musik 29.-31.03.2019 Gotha

Wieder war es so, dass man es gar nicht schaffen konnte, alle Veranstaltungen und schon gar nicht in voller Länge zu besuchen und erleben. Allein „die ganze Nacht der Musik“ ist nachträglich noch beeindruckend, wenn an 9 verschiedenen Veranstaltungsorten Gothas 33 unterschiedliche Erlebnisse die Zuschauer und Zuhörer erwartete.Freier Eintritt von der Eröffnungsveranstaltung am Freitag über den Samstag mit offenem Singen auf dem Hauptmarkt, Chorwettbewerb, Hausmusik, die genannte Nacht der Musik, bis hin zum Festakt in einer Abschlussveranstaltung am Sonntag hielt diese Musiktage in jeder Hinsicht offen und bot allen eine Teilnahme. Freikarten konnte man erwerben und sich Plätze sichern. Schließlich reihte sich wunderbar in das Geschehen ein ökumenischer Gottesdienst ein.Der Besuch des Auftaktkonzerts war im Grunde ein Muss für mich und hat mich voll glücklich gemacht.Das lag einerseits am wunderbaren „Gothaer Gospelchor“ und den einzigartigen Klängen des „Gothaer Handglockenchor“ - aber auch an den Worten des Oberbürgermeisters, Knut Kreuch.Darüber hinaus sprach der Präsident des „Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V.“, Benjamin Strasser. Eine Vereinigung zu höherer Effektivität.( ca. 06 Min - „Gothaer Gospelchor“ )( ca. 08 Min - „Gothaer Handglockenchor“ )Hier ist leider nicht die Möglichkeit, alles in kurzer Form vorzubringen.Die überzeugende wie spritzige Art des Oberbürgermeister, Knut Kreuch, kann und möchte ich aber ebenso wenig weglassen, wie die Ansprache des genannten Präsidenten.( ca. 09 Min – ihre Worte )Viel gibt es noch zu berichten, wie schön bereits dieser Musik-Freitag war. Doch das werde ich im zweiten Teil dieses Auftaktkonzerts schildern.(Bleiben Sie einfach neugierig auf den Link zum 2.Teil!)