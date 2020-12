Sonntägliche „Nikolauszöpfe“ am 06. Dezember 2020

Die Bäckerei, in der ich schon Jahrzehnte die „Nikolauszöpfe“ hole, verkaufte sie dieses Jahr Freitag, Samstag und am morgigen Montag. So bestellte ich sie für Samstag und reihte mich ein in die Warteschlange beim Abholen.Es war schon ungewohnt, so wenige „Nikolauszöpfe“ zu kaufen, nur für unseren Hauseingang. Sonst sind es immer etwa doppelt so viele, weil ich Diesem oder Jenem darüber hinaus eine Freude machen möchte.Hinzu kam durch den Sonntag, dass ich sie schon kurz nach Mitternacht und nicht taufrisch vom Bäcker kommend vor die Türen legte. Heute früh waren sie ja bereits fast einen ganzen Tag alt.Dass sie nicht einfach so im Treppenhaus zu liegen kamen, habe ich sie dieses Jahr erst in eine kleine Tüte und diese dann auf eine Serviette gelegt.Mit einem glücklichen Lachen schlüpfte ich danach ins Bett und konnte so gegen acht Uhr Sonntagmorgen feststellen, dass schon einige „Nikolauszöpfe“ in die Wohnungen geholt waren.Wie das bei uns so üblich ist, begann auch gleich das Wichteln im Haus! Auf unserem kleinen Kasten vor der Wohnungstür standen zwei „Grüße an und vom Nikolaus“.Ab heute werden wir die Tage bis zum 3.Advent immer Wichteln beobachten können. Schön, dass unsere Hausgemeinschaft diese Traditionen aufrecht hält!__________________________________Siehe auch: