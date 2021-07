Sommerkonzert 2021 der „Musikschule Fröhlich“

– am Samstag, den 10. Juli 2021 im Friedrichrodaer Kurpark!Es war auch der krönende Abschluss einer langen Online-Schulung der vielen Musikschüler, was allein eine große Leistung der Musikschulleiterin, Cordula Bischof, war mit dem Erfolg, dass diese Musikschule nun wieder in vollem Umfang und mit empfundenen wunderbarerem Klang die Musikkultur im Park-Konzert in die Welt rufen konnte!Die Leiterin, Cordula Bischof, fasste in ihrer Begrüßung all das noch einmal zusammen und danke allen Musikschülern und ihren Eltern, dass sie mit ihr diese zeitliche Durststrecke überstanden haben und nun wieder ein so großes wie wunderschönes Konzert erleben konnten.Wenige Präsenzstunden gab es bislang wieder. Sie zeigten die große Freude aller Musikschüler, ihr Akkordeonspiel wieder gemeinsam erleben zu können.Aus den anderthalb Stunden habe ich zwei Videos zusammengestellt, die genau dies alles unterstreichen und bestätigen!( ca. 09 Min )und( ca. 13 Min )___________________________Die Fotos sind eine Reihenfolge von Fröhlichkeit und Begeisterung der Musikschüler und mögen das Herz des Betrachters erfreuen.___________________________Für mich war es nach all den „kulturellen Dürremonaten“ der erste Lichtblick dafür, dass die Kultur wieder ihren Platz im Leben der Menschen einzunehmen beginnt.Mein Dank dafür, das Konzert miterlebt gekonnt zu haben, wird wieder sein, dass ich der „Musikschule Fröhlich“ wieder alle Fotos und Videos (auf DVD gebrannt) schenke.