Prof. Dr. Werner Schunk – stellte (eigentlich) sein neues Buch vor in der „Heinrich-Heine-Bibliothek“

Der „Hanns Cibulka“-Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, alle waren gespannt und lauschten seinen Worten – eine Stecknadel hätte man fallen hören können. Uta Lang, mit der er das Buch geschrieben hatte, setzte sich mit auf das Sofa, um ihm Fragen zu stellen oder Punkte zu benennen, zu denen er sich äußern sollte.Doch wer Werner Schunk kennt, ahnte, dass er frei von der Leber sprach und dabei jede Erwähnung so interessant in Worte packte, dass man ihn am besten „laufen“ ließ.Als ich meine Videos machte, hatte ich noch den Gedanken, sie zu kürzen, um den Extrakt vermitteln zu können. Doch nun bin ich froh, kein Wort weggelassen zu haben. – Eher könnte ich mich ärgern, nicht alles aufgenommen zu haben für später einmal, denn jedes Wort des international so hoch anerkannten Werner Schunk ist wie ein medizinischer Hinweis und einfach voll lebendig und wie ein Hinweis für das eigene Tun.So zeugt das erste Video von seiner beruflichen Entwicklung und Bestimmung Prof. Dr. Werner Schunk als international beachtenswert und regelrecht gesuchter Wissenschaftler.Ist das auch wunderbar und bildhaft vorstellbar in seinem Buch beschrieben, so war es voll beeindruckend, zu hören, wie er bbestimmte Aspekte schilderte, herausghob undsomit alles noch deutlicher wurde.Dieses Buch bereits bekommen und gelesen zu haben kam mir sehr zu passe.Viele der Zuhörere, die sein Buch erworben hatten und auf dessen Signierung nach der Veranstatung warteten werden gewiss seine Zeilen verschlingen, um dieser "Lesung" zu folgen und den Professor sowie seine Arbeitsweise und seinen internationalen Ruf zu erleben.( ca. 12 Min – und keine Minute möchte man missen )Da Werner Schunk sein Wirken voll auf das Wohlsein seiner Patienten richtet und als Mensch sehr vertrauenserweckend ist, darüber hinaus es versteht, selbst komplizierteste Zusammenhänge anschaulich wie verständlich darzulegen, so lechzte förmlich jeder Zuhörer, was er über „Genies“ zu sagen hatte.( ca. 06 Min – bis zum Genie W. A. Mozart )Sein Talent des Zeichnens wie auch des Wortspiels für einprägsame Verse ist zwar nicht der Inhalt seines neuen Buches aber gehört einfach zu Werner Schunk untrennbar.Vorgetragene kleine Stücke waren inhaltlich tiefsinnig wie in ihrer Fröhlichkeit ansteckend – ließen überall schmunzeln bis Lachen sehen.Schließlich ging er über sein Buch hinaus, als er sich dem Thema widmete, ob und wie der Mensch die neuen Herausforderungen des Umgangs mit Internet und Handys und der technischen Intelligenz verkraften muss und kann. Da wurde jedem klar, dass Prof. Dr. Werner Schunk auch im hohen Alter immer ein Wissenschaftler sein und bleiben wird. Und er ist nach wie vor ein gewünschter Gesprächspartner – auf hochwissenschaftlicher nationaler wie internationaler Bühne, wie auch für jeden einfachen Menschen.( ca. 07 Min – die NASA bat ihn, zu helfen )Viel hätte Prof. Dr. Werner Schunk noch sagen wollen und können. Doch die Zeit war um.So gab er noch Aussichten auf Vorträge und Darstellungen, die er gerne in anderen Veranstaltungen deutlich machen wird.____________________________________________________________