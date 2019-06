Pfingstausflug (auch) zu Kati

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Dort angekommen, waren wir freilich zu früh, um einkehren zu können.Mo / Do / Fr erst ab 14 UhrundSa / So zwar bereits ab 12 Uhrist ja nicht schlecht, war aber für 10:30 Uhr doch eine zu große Wartezeit.Doch wieder konnte ich einen speziellen Brunnen sehen!( ca. 02 Min - Kleiner Blick nach "Steinbach-Hallenberg" )So fuhren wir weiter nach Suhl, wobei wir durch Umleitungen einen weiteren Teil unserer schönen Heimat erleben konnten. Beeindruckend, unter den Bögen der riesig hohen Autobahn hindurch zu fahren.In Suhl konnte ich zwar einige interessante Fotos machen – doch schien die Stadt um Mittag schier voll zu schlafen (bis auf Konfirmanden und familiärer Anhang um die Kirche herum).So blieb uns nur, in Richtung Oberhof zu fahren, um hinter Zella-Mehlis im „Restaurant Sternengrund“ einzukehren – eine von uns schon mehrfach angesteuerte sehr gute Gastlichkeit.Das Essen war wieder Spitze. Die Massen an Motorrädern beeindruckte sehr.Alles schienen dieses Restaurant angesteuert zu haben.Schließlich gings über Oberhof wieder heimwärts.Zuhause angekommen, kreisten die Gedanken noch lange um unser herrliches Thüringen.