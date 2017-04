Ostersonntag – immer wieder angefacht wird das Feuer der Lebensfreude

Gerne erinnere ich mich des Ostereieranmalens in der Kinderzeit.Sehe noch meinen Vati, wie er meiner Schwester und mir den Umgang mit Wasserfarben und dem Überwachsen des Eies für die Haltbarkeit vertraut machte.Auch den Umgang mit Tusche und dem Herauskratzen von Mustern übten wir. Osterbasteleien gestalte ich auch heute noch ab und an.Ostern war auch ein Thema meiner Kindergartenzeit, an die ich mich ebenso gern erinnere - das Ostereiersuchen in Jenas Kernbergen einbezogen.Ostern in Bautzen verbinde ich mit dem Osterreiten, dem Eierrollen und freilich den kunstvoll gestalteten Ostereiern in Museen wie auch entsprechenden Werkstätten.Wen wundert es, dass ich mich an österlich überdachten Brunnen und gestalteten Büschen immer sehr erfreuen kann. Mit den Enkeln haben wir bei Autofahrten die geschmückten Gärten oft gezählt.Ein Höhepunkt war der Osterspaziergang des „mdr“ im Gebiet der „Drei Gleichen“. Da erlebten wir Goethes „Osterspaziergang“ wörtlich, als wir überall die bunten Menschenströme wandern sahen.Ostern und damit verbundene Bräuche machte ich auch zum Thema meiner Veranstaltung „Musikalisches LiteraturCAFÉ“.______________________________Zum 1. Beitrag:______________________________