Naaaa, wie wird diese Adventszeit werden ?

liegt sein Kopf etwas zur Seite – wie: ein fragendes „Naaa?“wieder lässt er den Kopf etwas hängen – als würde er nicht hinsehen wollen oder gar ein Schläfchen machen.scheint er nicht selten verschmitzt den Kopf zu heben, als wollte er fast sagen, das er zwar sieht was da passiert aber es eigentlich besser machen würde.Als wir diesen Flaschenüberzieher vor Jahren kauften und die Weihnachtszeit vorüber war, stand er noch versehentlich in der Küche, war noch nicht weggepackt. Und da ihn niemand in den Weihnachtskarton packen wollte, weil keiner es übers Herz brachte – blieb er und steht nun alle Jahre dort, sofern er nicht in der Weihnachtszeit pflichtgemäß Dekorationen ergänzt.So stand er zu meinen Adventsnachmittagen stets mit auf dem Tisch, auf dem die Weihnachtsfiguren, Pyramide und Schwibbogen waren.wegen – na Sie wissen schon.Das ist wahrlich traurig machend – aber es fordert einen auch heraus, wenn man sich nicht unterkriegen lassen möchte, zwar kein verbohrter Weihnachtsfan aber doch ein diese Zeit liebender Mensch ist.Kann mir seit meiner Kindheit nicht vorstellen, die Adventszeit nicht ausgiebig genossen zu haben!Ja, ich fühlte mich regelrecht seelisch krank, als ich 1994 in Kassel zu arbeiten anfing und es keine betriebliche Weihnachtsfeier gab. Also bot ich ab 1995 einen Adventsnachmittag an, der gern angenommen wurde.Gedanklich ist mir schon klar, dass und was ich machen könnte, versuchen und hoffentlich hinbekommen werde. Es „sieht“ sich schon schön und auch etwas . . . an, mal sehen ob es klappen wird und ich hier – im Internetportal – davon berichten kann.Klein beigeben oder zu versauern, oder gar nix Adventliches / Vorweihnachtliches / Weihnachtliches zu tun – das kommt gar nicht in Frage?_____________________________