Musikschule „Fröhlich“ - Jubiläumskonzert für 25 Jahre eines 2.Zuhause für ihre Musikschüler

Deutlich zu erkennen war und ist immer wieder, dass sich die Musikschüler nicht nur dem Akkordeonspiel widmen, sondern auch zu guten Persönlichkeiten geformt werden.Cordula Bischof begann vor 25 Jahren mit der ersten Schülerin, Nadine Ziezold, die noch heute im Orchester der Musikschule mit spielt und - wie so etliche „Alten“ - eigentlich aus „Fröhlich“-Gemeinschaft nicht wegzudenken sind.So kann man heute nicht nur von der Leiterin sondern einem Team der „Alten“ sprechen, welches in jeder Hinsicht eine riesige Hilfe darstellt.Diese „Großen“ sind im Grunde der Musikschule ja schon entwachsen. Doch, wer einmal mit dieser Musikschule in Berührung kam, bleibt ihr verbunden.Das trifft auch auf mich zu. Seit nunmehr sicheren 15 Jahren begleite ich die, erfreue mich an ihrem Akkordeonspiel und dokumentiere gern ihre Veranstaltungen in Video und Foto.Kein Wunder, dass ich am Samstag, den 09. November 2019, auch in der evangelischen Kirche Friedrichrodas „Sankt Blasius“ das Jubiläumskonzert (2.Teil) genossen habe.Es war eine regelrechte Akkordeon-Show mit etlichen Überraschungen sowie auf einer Leinwand gezeigten Fotos aus den vergangenen 25 Jahren.In Bild und Ton, durch eindrucksvolles Akkordeonspiel und begleitende Worte konnten die zahlreichen Besucher sich ein gutes Bild dieser Musikschulgeschichte machen.Allein schon die aufgeregt umherlaufenden Musikschüler in ihrer zünftigen Musikschulkleidung zeigten, wie wichtig dieses Konzert sein würde. Die Lichter und Verkabelungen wiesen darauf hin, dass eine immense Arbeit geleistet wurde und das Konzert einen wahren Höhepunkt bilden würde.Neben den Familien der Musikschüler kamen auch ganz viele Interessenten – eine große Aufmerksamkeit und Neugier lag in der Luft.Sicher am aufgeregtesten war die Leiterin Cordula Bischof, die mir zuflüsterte, dass hoffentlich alles zum Besten gelingen möge.Dann war die Kirche wohl bis auf den letzten Platz gefüllt, wurde es dunkel und begann das Jubiläumskonzert.Viele Fotos machte ich nicht, weil ich ja per Video das Flair des Konzerts einfangen wollte. Die meist große Dunkelheit bei „nur“ Licht im Altarbereich (über das Orchester), machten es nicht einfach, aus größerer Entfernung alles so einzufangen, wie ich es gern gewollt hatte.Doch berücksichtigt man das, wird das Spiel des Orchesters das große Können des ganzen Teams deutlich werden lassen.( ca. 08 Min – Konzert-Eröffnung )Von den knapp zwei Stunden des Konzerts habe ich 90 Minuten eingefangen, kann sie hier freilich nicht alle bringen, wählte ich einige Ausschnitte aus, welche die Musikschulgeschichte und das Können ihrer Mitglieder so zeigen, dass die Leistungen der Gegenwart herauszuhören sind.Stellenwiese empfand ich sogar nicht die Akkordeonklänge sondern ein darüber hinaus gehendes großes Orchester. Das mag auch mit daran liegen, dass heutzutage auch ein Schlagzeug mit von der Partie ist, was die Klangvielfalt bereichert.( ca. 13 Min – Konzertausschnitte )Als ich die Fotos des ersten Musicals der Musikschule sah, lebten alle Erinnerungen daran wieder in mir auf, fühlte ich die wunderbare Atmosphäre, welche ich damals aufnehmen konnte.Das Benefizkonzert der Musikschule für das Kinderhospiz (Tambach-Dietharz) fand ich nicht erwähnt. Das verstehe ich, weil diese hervorragende Leistung aller Musikschüler über 1000€ einspielte – diese Leistung und auch der Geldbetrag aber damals seitens der Angestellten des Hospiz leider nicht im Mindesten Würdigung und Dank erfuhren. Wie das auf die Jugendlichen wirkte, kann man sich denken.Unbedingt erwähnt und gezeigt werden sollen hier die Dankesworte der Leiterin. Ist es auch eine längere Videozusammenstellung, so machen sie das Flair deutlich welches in der Musikschule „Fröhlich“ bestimmend ist. Auch und gerade die im Hintergrund agierenden Familienmitglieder, welche den Schülern sehr oft das Spielen erst möglich machen gehören im Grunde mit zu den jungen Akkordeonspielern. Ach, am besten, wenn sich die Leser das selbst anhören.( ca. 17 Min – Dankesworte der Leiterin Cordula Bischof )Um das Bild von der Musikschule „Fröhlich“ besonders deutlich zu machen, möchte ich schließlich den Abschluss des Jubiläumskonzerts zeigen. Man konnte richtig spüren, wie ein großer Stein herunter gefallen war, weil alles so bombig klappte.Und schließlich nahmen die Akkordeonspieler ihrer Leiterin das Wort und bedankten sich bei ihr für all die Jahre, all die musikalische wie auch menschliche Fürsorge mit dem Geschenk: Ein zu pflanzendes Bäumchen, welches auch diese Umsorgen wie vielleicht auch mal notwendige harte Worte brauchen wird.Waren die oben erwähnten Dankesworte der Leiterin von ihren Tränen in den Augen begleitet, so brachen sie jetzt heraus, als sie inmitten ihrer „Alten“, dem Kern des Akkordeonorchesters, stand und sie einfach einzeln umarmte.( ca. 12 Min - Abschluss und Dank der Musikschüler )_______________________________________Hier noch Links in diesem Jubiläumszusammenhang: