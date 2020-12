Mein kleines Licht zum Weihnachtsfest

Chorleiters Klaus Hähnel

Gern denke ich da an Schneeberg, wo ich vor Jahren die große Bergparade miterleben konnteund die erzgebirgische Vorweihnachtszeit voll in unsere Herzen aufnahm.In meinem jährlichen Adventsnachmittag habe ich viel davon mit einfließen lassen und mit den Besuchern viele Weihnachtslieder gesungen. Die Auftritte der musizierenden Schüler war für mich stets Höhepunkte und die wohltuende kulturvolle Verbindung von Alt und Jung.Auch sehe ich mich noch als Kind,gespannt darauf warten, wann am Weihnachtsabend die letzte Kerze am Weihnachtsbaum erlöschen würde und Vati allen ganz leise und tief ins Herz gehend ein gutes und vor allem friedliches Jahr wünschte.Stets war Weihnachten ein Fest der Freude, mit anderen zusammen die Zeit verbindender Gemeinsamkeit, war ich mit in dem Strom der Menschen, welche um 23 Uhr des Heiligen Abend in der Margarethenkirche zusammen kamen und die davon ausgehende menschliche Wärme spürten und selbst gaben.Ja, die besinnlichen Adventsstunden, der Stollen beim Kerzenschein des Schwibbogen und der sich drehenden Pyramide, der Duft des Räuchermännchen bringen all das nahe, lassen es immer wieder aufleben, vermitteln Kraft und Sehnsucht nach gemeinsam erlebbaren Stunden.Und nun, wo wir in diesem Jahr in schier jeder Hinsicht besser Abstand halten, Zusammentreffen nur in kleinem Rahmen, wenn überhaupt, geboten sind, werden diese Erinnerungen und Sehnsucht noch größer.Dies Form der Distanz vermittelt eine so nicht gewollte Kälte!Es ist gleichzeitig meine Vorfreude auf ein Wiedersehen, ein Handreichen, eine Umarmung, die Begegnung erleichterter wie fröhlicher Gesichter.Bis dahin und heute besonders mein Wunsch: „Gesund bleiben oder werden!“ - ganz gleich, ob wir uns kennen oder (noch) nicht!_______________________________1. Eindrucksvoller Einzug des Chores2. Weihnachtslieder.....• Stille Nacht.....• O du fröhlicher.....• (Dank und Applaus dem Chor).....• Tausend Sterne sind ein Dom3. Auszug des Chores( ca. 12 Min )