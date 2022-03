Mein erster Eindruck vom Konzert mit „Flügel & Posaune“

Dann wurde die Eingangstür geöffnet und ich stand der Konzertpianistin Yuliya Peters unmittelbar gegenüber, die sich sehr freute, als sie mich sah, hatte ich doch schon einige ihrer „Creuzburger Sonntagskonzerte“ besucht, gefilmt und in Beiträge in My-Heimat dargestellt.Meine Freude war entsprechend groß!Der Saal war wie jedes Mal vorbereitet. Allein die Stühle waren etwas mehr auseinander stehend, was ja verständlich war. Schnell füllte sich der Saal mit frohen wie interessierten Besuchern.Dann eröffnete Yuliya Peters das Konzert, freute sich riesig darauf, den Gekommenen einen kulturvollen Nachmittag zusammen mit dem Posaunisten Burkhard Götze bieten zu können.Um es gleich vorweg zu nehmen, wurde großzügig gespendet! Der zusammengekommene Betrag wird mir noch mitgeteilt. Ihn werde ich in dem Beitrag nennen, in dem ich auch musikalische Beispiele dieses Konzertnachmittags einbringen kann.Vorhin habe ich ein Musikstück meiner gesamten Konzertaufnahme noch einmal angehört – sogleich war ich wieder beeindruckt und war mir klar, erneut etwas Besonderes auf der „Burg Creuzburg“ erlebt zu haben.Desweiteren kann ich diese Kombination „Flügel & Posaune“ sehr weiter empfehlen als eine erlebenswerte Musikkultur!_______________________________________Gestern habe ich das Konzert in diesem Beitrag bereits angekündigt gehabt: