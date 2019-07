Mein blumiger Ferienbeginn

Heute, zum Beginn meine (Nachhilfe-)Ferien, habe ich wieder ma gestöbert, was ich in der letzten Zeit so zusammengetragen habe, ganz entspannt und einfach nur mal so.Als die Kombination sich so ergab, freute ich mich wieder so darüber, dass ich sie unbedingt ins Portal setzen musste - auch. um die Leser an dieser Freude teilhaben zu lassen.