Mein alljährlicher Adventsnachmittag – diesmal „online“

Doch das kann es ja nicht gewesen sein!

Es war (und ist ) mir ein Bedürfnis, anderen Menschen die Freude und Wärme dieser Vorweihnachtszeit nahe zu bringen.Freilich war da iPyramide, Schwibbogen, Räuchermännel, Engel und Bergmann, Nüssen und Äpfel und kleinen Fichtenzweigen – weihnachtlich, erzgebirgisch, wie ich es von Kindheit an gewohnt bin.welche Weihnachtslieder und -geschichten enthielt. Ab 2008 kam ein Beamer zur Anwendung, so dass ich alles viel weihnachtlicher gestaltet darbieten konnte, auch Videos von Weihnachtsmärkten oder Fotos des Advents zeigen konnte.Die Geschichten hatte ich dann auf Zettel ausgelagert und las sie vor. Das Gleiche wollte ich mit den Liedern machen. Doch nein! Die Liedertexte, über den Beamer gezeigt, waren besser, konnten sie doch alle mitlesen und wir gemeinsam singen. Dieses Singen war ein wesentlicher Teil dieses Adventsnachmittags. Im vergangenen Jahr 2019 waren es allein sieben Weihnachtslieder – und die meisten Besucher der Veranstaltung sangen tatsächlich und mit Freude mit.Meine Rede war stets: „Sie haben drei Möglichkeiten. Sie singen mit, hören nur zu oder gehen raus!“ (Alle blieben.)Das gelang mir auch, so dass mich im März eines Jahres ein Anruf der Kreismusikschule „Louis Spohr“ ereilte,. Na, wenn das keine Anerkennung dieser Veranstaltung und für das darin Wohlfühlen der Musikschüler war!meinen Beginn, dann die Kreismusikschule mit großen solistischen Leistungen an Klavier, Violine, Querflöte, Klarinette und anderes mehr, mein Zwischenstück und abschließend die Akkordeongruppe der Musikschule „Fröhlich“!Zum Dank für ihre Darbietungen bekamen die Jugendlichen stets ein kleines weihnachtliches Geschenk neben dem Applaus und den strahlenden Gesichtern der Besucher.übernahm in den vergangenen Jahren die Baugesellschaft BGG, in deren Saal nahe des Coburger Platzes die Veranstaltung stattfand, eine Hälfte der Kosten für Stollen, Weihnachtsgebäck, Waffeln, kleine Schokoladenteilchen und Mandarinen, während die Besucher nur den Kaffee selbst bezahlten.Die kleinen Geschenke für die Jugendlichen übernahm schließlich meine Heide, so dass die Aufwendungen jeweils erträglich blieben.Jedes Jahr waren es neben der Vorfreude etwas vier Wochen Vorbereitung, eine Woche Zusammenstellung und Aufbau der Präsentation sowie Einkauf dessen, was auf den Kaffeetisch kommen sollte.Dann die Freude über die meist reichlich gekommenen Besucher und deren Mitmachen und abschließend so herzliche Dankesworte – sogar kleine Dankesgeschenke.Auch die Freude, dass wieder Musikschüler und Akkordeonspieler ihre musikalische Leidenschaft dargeboten hatten.Schließlich die daraus resultierende Vorfreude auf die Weihnachtszeit des Folgejahres mit der Gewissheit, dass die Baugesellschaft wieder den Raum und ihre Unterstützung geben wird.____________________________Deshalb möchte ich hier gerade an den wunderbaren Adventsnachmittag 2019 erinnern und ihn „aufleben“ lassen!Gut, die Geschichten, Weihnachtstraditionen, Rezepte lasse ich mal raus.Sie werden die Atmosphäre dieser Veranstaltung nachempfinden, wenn ich Ihnen einen Teil der Präsentation vorstellen möchte. Dabei will ich schon noch darauf hinweisen, dass der Anfang mit „Der Trommler“ die Besucher zur Aufmerksamkeit nach oder beim Käffchen bringen sollte:( ca. 28 Min )Nun Ausschnitte der halbstündigen Darbietungen der Kreismusikschule „Louis Spohr“. Dazu möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass es sich die Leiterin der Kreismusikschule, Frau Bärbel Michl, nicht nehmen ließ, selbst dabei zu sein und auch mit zu musizieren:( ca. 05 Min )Schließlich noch der Ausschnitt aus dem halbstündigen Programm der Musikschule „Fröhlich“( ca. 05 Min )__________________________________